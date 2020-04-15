    15 апреля 2020, 10:22

    Психолог определил наиболее уязвимых перед коронавирусом людей

    Ольга Ситникова

    Психолог Сергей Ланг отметил, что на вероятность заражения коронавирусом влияет самовосприятие человека. Об этом сообщило радио Sputnik.

    По мнению Ланга, люди, которые считают себя неуязвимыми, провоцируют увеличение риска. Организм отключает защитные механизмы, если постоянно получает сигнал о безопасности.

    «Когда человек считает, что заболеть не может, тогда инстинкт самосохранения у него не работает. Этот человек может не замечать опасных признаков, которые могут у него проявляться. Даже если у такого человека появятся симптомы коронавируса, он может сказать сам себе, что это обычный насморк, и не будет придерживаться самоизоляции. Это очень опасно, когда человек считает, что с ним ничего и никогда не случится», — пояснил психолог.

    При этом излишняя тревожность тоже не будет безопасным вариантом.

    «Есть обратная сторона медали, когда люди вводят себя в состояние паники. Они боятся, что обязательно заболеют коронавирусом. Они настолько верят в эту мысль, что у них появляются симптомы этой болезни. Это ложная симптоматика. Мысли о том, что ты точно заболеешь, действуют на уровне психосоматики. Человек находится в постоянном состоянии стресса, он убивает свою нервную систему и может довести себя до сердечного приступа, инсульта и даже сумасшествия», — добавил Ланг.

    По словам эксперта, нужно соблюдать простые правила.

    «Лучше придерживаться рекомендаций, которые нам дает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Надо мыть руки, держаться на расстоянии полутора метров от других людей, а также не надо думать о плохом. Человек в состоянии стресса притягивает к себе болезни. Если вы хотите быть здоровыми, то думайте о хорошем и придерживайтесь всех правил, которые предписаны врачами», — резюмировал Ланг.