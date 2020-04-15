Психолог определил наиболее уязвимых перед коронавирусом людей

По мнению Ланга, люди, которые считают себя неуязвимыми, провоцируют увеличение риска. Организм отключает защитные механизмы, если постоянно получает сигнал о безопасности.

«Когда человек считает, что заболеть не может, тогда инстинкт самосохранения у него не работает. Этот человек может не замечать опасных признаков, которые могут у него проявляться. Даже если у такого человека появятся симптомы коронавируса, он может сказать сам себе, что это обычный насморк, и не будет придерживаться самоизоляции. Это очень опасно, когда человек считает, что с ним ничего и никогда не случится», — пояснил психолог.

При этом излишняя тревожность тоже не будет безопасным вариантом.

«Есть обратная сторона медали, когда люди вводят себя в состояние паники. Они боятся, что обязательно заболеют коронавирусом. Они настолько верят в эту мысль, что у них появляются симптомы этой болезни. Это ложная симптоматика. Мысли о том, что ты точно заболеешь, действуют на уровне психосоматики. Человек находится в постоянном состоянии стресса, он убивает свою нервную систему и может довести себя до сердечного приступа, инсульта и даже сумасшествия», — добавил Ланг.

По словам эксперта, нужно соблюдать простые правила.

«Лучше придерживаться рекомендаций, которые нам дает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Надо мыть руки, держаться на расстоянии полутора метров от других людей, а также не надо думать о плохом. Человек в состоянии стресса притягивает к себе болезни. Если вы хотите быть здоровыми, то думайте о хорошем и придерживайтесь всех правил, которые предписаны врачами», — резюмировал Ланг.