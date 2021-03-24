Психолог описала типичное состояние человека с депрессией

Психолог Полина Токарева описала типичное состояние человека, который страдает депрессией. По ее словам, у людей с таким недугом отсутствует хорошее настроение, написало РИА ФАН.

«Депрессия — это пониженный фон настроения. Когда человек чувствует, что ему не хочется действовать, у него недостаточно энергии, а настроение все время подавленное, то это повод обратиться к специалисту», — подчеркнула Токарева.

Как она считает, человек сам должен осознать, что ему некомфортно. Эксперт посоветовала обращаться с такой проблемой к психологу либо психотерапевту. Токарева добавила, что лучше не затягивать с походом к специалисту и не доводить до состояния, когда понадобится психиатрическая помощь.