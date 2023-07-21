Здоровье 21 июля 2023, 14:11 Психолог Ольга Мищенка рассказала, что восстановить душевное состояние лучше всего помогают прогулки на природе

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Семейный психолог Ольга Мищенка в разговоре с «Общественной Службой Новостей» рассказала, что лучше всего восстановить душевное состояние человеку помогают прогулки на природе, дыхательная гимнастика, йога и массаж.

Но все эти методы эффективны лишь в том случае, если эмоциональная нагрузка носит нерегулярный характер и человек осознает проблему. Если же ситуация гораздо глубже, то необходимо обращаться к специалисту.

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Медик добавила, что если не работать со стрессом, он в итоге приведет к депрессии или паническим атакам.