21 июля 2023, 14:11
Психолог Ольга Мищенка рассказала, что восстановить душевное состояние лучше всего помогают прогулки на природе
Семейный психолог Ольга Мищенка в разговоре с «Общественной Службой Новостей» рассказала, что лучше всего восстановить душевное состояние человеку помогают прогулки на природе, дыхательная гимнастика, йога и массаж.
Но все эти методы эффективны лишь в том случае, если эмоциональная нагрузка носит нерегулярный характер и человек осознает проблему. Если же ситуация гораздо глубже, то необходимо обращаться к специалисту.
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Медик добавила, что если не работать со стрессом, он в итоге приведет к депрессии или паническим атакам.
психология
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