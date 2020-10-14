Психолог объяснила желание плакать «без причины»

Что заставляет человека расплакаться без, казалось бы, объективных на то предпосылок. На этот вопрос ответила семейный психотерапевт, детский психолог Наталья Наумова.

На самом деле слез без причины не бывает, объяснила Наумова в беседе с РИА ФАН. По ее словам, просто человек не всегда осознает причину своих слез. Корень такого состояния может находиться в подсознании и расти из детства.

«Причина всегда есть. Если человек хочет плакать, значит, у него есть проблема, которую он не осознает. И часто это проблемы, которые действуют на подсознательном уровне. Когда-то в детстве произошло некое событие, и ребенок сделал какой-то вывод», — объяснила семейный психотерапевт.

Это событие может казаться пустяком с точки зрения взрослого человека. Но в восприятии ребенка все выглядит иначе. Специалист привела в пример ситуацию, когда ребенок просит купить ему маленькую шоколадку, а родитель отвечает, что уже купил ему большую. Взрослому такая ситуация кажется нестрашной и нетравматичной, но ребенок мог сделать вывод, что если ему не купили такую шоколадку, которую он хотел, значит, его не любят.

«И когда в следующий раз человек получит не то, что хочет, тогда он впадет в состояние уныния. У каждого есть такой пунктик и событие», — объяснила Наумова.

Как пояснила специалист, уже будучи взрослым человек может испытать те самые негативные детские чувства, вызванные условно «не купленной шоколадкой».

Кроме того, риски впасть в хандру могут усилить такие факторы, как например, как болезнь или смена погоды и сезонов. Если говорить об «осенней хандре», то в этом случае Наумова рекомендует проанализировать свое отношение к этому времени года и понять, что все приятное в жизни не заканчивается вместе с летом.

«В детстве сложилась установка ждать лета — лета как чуда. Осень обычно связана с тем, что заканчиваются отпуска и приходится возвращаться к повседневным делам», — объяснила специалист. Поэтому, по ее словам, у людей иногда появляется ощущение, что все лучшее осталось позади, а впереди ждут сложности и трудности. Наумова заметила, что большое значение имеет настрой человека.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, что нерешительность может быть следствием перфекционизма, и рассказал, как с этим бороться. Психолог уточнил, что подобная нерешительность идет из семьи, где ребенку говорят, что четверка — это плохая оценка. Спокойное отношение к собственным ошибкам поможет с этим справиться, считает специалист.