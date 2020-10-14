Психолог объяснила желание плакать «без причины»
На самом деле слез без причины не бывает, объяснила Наумова в беседе с РИА ФАН. По ее словам, просто человек не всегда осознает причину своих слез. Корень такого состояния может находиться в подсознании и расти из детства.
«Причина всегда есть. Если человек хочет плакать, значит, у него есть проблема, которую он не осознает. И часто это проблемы, которые действуют на подсознательном уровне. Когда-то в детстве произошло некое событие, и ребенок сделал какой-то вывод», — объяснила семейный психотерапевт.
Это событие может казаться пустяком с точки зрения взрослого человека. Но в восприятии ребенка все выглядит иначе. Специалист привела в пример ситуацию, когда ребенок просит купить ему маленькую шоколадку, а родитель отвечает, что уже купил ему большую. Взрослому такая ситуация кажется нестрашной и нетравматичной, но ребенок мог сделать вывод, что если ему не купили такую шоколадку, которую он хотел, значит, его не любят.
«И когда в следующий раз человек получит не то, что хочет, тогда он впадет в состояние уныния. У каждого есть такой пунктик и событие», — объяснила Наумова.
Как пояснила специалист, уже будучи взрослым человек может испытать те самые негативные детские чувства, вызванные условно «не купленной шоколадкой».
Кроме того, риски впасть в хандру могут усилить такие факторы, как например, как болезнь или смена погоды и сезонов. Если говорить об «осенней хандре», то в этом случае Наумова рекомендует проанализировать свое отношение к этому времени года и понять, что все приятное в жизни не заканчивается вместе с летом.
«В детстве сложилась установка ждать лета — лета как чуда. Осень обычно связана с тем, что заканчиваются отпуска и приходится возвращаться к повседневным делам», — объяснила специалист. Поэтому, по ее словам, у людей иногда появляется ощущение, что все лучшее осталось позади, а впереди ждут сложности и трудности. Наумова заметила, что большое значение имеет настрой человека.
Ранее психолог Михаил Хорс рассказал, что нерешительность может быть следствием перфекционизма, и рассказал, как с этим бороться. Психолог уточнил, что подобная нерешительность идет из семьи, где ребенку говорят, что четверка — это плохая оценка. Спокойное отношение к собственным ошибкам поможет с этим справиться, считает специалист.