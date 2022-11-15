Здоровье 15 ноября 2022, 15:12 Психолог объяснила, в чем заключаются причины агрессивной религиозности

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Психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина объяснила «Известиям», в чем могут заключаться причины агрессивной религиозности.

По словам Толстухиной, часто причины заключаются в том, что человек проявляет неадекватность в восприятии реальности в целом и религия является лишь частью подобного искаженного восприятия.

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«Если человеку с годами не удается справляться с собственной агрессивностью, которая проявляется яростью и прямыми атаками, это говорит о неразвитости психики или ее существенном регрессе, в результате психической травматизации, например», — разъяснила психолог.

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Она заметила, что религиозность может служить удобным инструментом для оправдания собственного примитивного функционирования, где можно многое себе позволять во имя некой религии.

«Аффективные и когнитивные нарушения, сильно нарушенное торможение импульсов — это серьезный повод для обращения за психиатрической и психологической помощью», — добавила собеседница издания.