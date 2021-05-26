Психолог объяснил, в каком случае общение с близкими снимает тревогу

Психолог Ирина Коржаева объяснила, в каком случае общение с близкими помогает человеку избавиться от стресса и переключиться на позитив, написал сайт kp.ru.

Аналитики Ромир опросили 3500 респондентов и выяснили, какие способы борьбы с тревогой больше всего распространены у россиян. Чаще всего граждане избавляются от такой проблемы, проводя время с друзьями. На втором месте оказались сладкие лакомства. «Заедать» стресс выбирают 29% женщин и 23% мужчин. Каждый пятый при плохом эмоциональном самочувствии пьет успокаивающие препараты.

«Если с родными у вас изумительные отношения, тогда они помогут снять стресс. В остальных случаях это чревато. Я сколько работаю, замечаю, что люди не могут расслабиться рядом с близкими, даже если это муж, жена, родители. А друзья своими советами и ярлыками не со зла могут завести в тупик», — заметила Коржаева.

По ее словам, в отличие от приятелей психолог не дает советов. Специалист помогает посмотреть на ситуацию со стороны. Эксперт предупредила, что компенсация положительных эмоций с помощью сладкого может обернуться пищевой зависимостью. Снятие стресса при помощи успокоительных будет безопасным для человека только по назначению врача.