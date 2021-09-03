Психолог объяснил, почему курильщики считают свою привычку защитой от COVID-19

Многие курильщики считают, что их привычка никак не влияет на течение COVID-19. Некоторые даже уверены, что курение защищает от коронавируса. Врач Артур Гараганов назвал это психологическим сопротивлением.

Эксперты Роспотребнадзора неоднократно сообщали, что курение может только усугубить течение болезни, а курильщики имеют больше шансов столкнуться с тяжелой формой заболевания. Однако многие люди, имеющую пагубную привычку, в это не верят. Об этом рассказал радио Sputnik клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов.

«За последнее время в информационном поле распространилось устойчивое заблуждение, что курение защищает от коронавируса. Чаще всего люди, страдающие такой формой зависимости, пытаются избежать любых изменений. Когда речь идет о том, что нужно сделать что-то, что не входит в их систему координат, они тут же включают психологическое сопротивление», — сказал Артур Гараганов.

При этом они будут искать подтверждения своей теории. Ради этого они готовы верить фейковой информации, отметил врач. Однако, отрицая необходимость профилактических мер и вакцинации, они подвергают и себя, и окружающих риску. Психолог посоветовал близким вставшего в позу курильщика попытаться переубедить его. Им нужно призвать курильщика позаботиться о своем здоровье. При этом они могут получить порцию негатива.

«Но близкий круг должен информировать человека об опасности коронавируса и о том, каковы последствия», — сказал Артур Гараганов.