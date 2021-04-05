Психолог объяснил, какую пользу можно извлечь из печали и переживаний

Кандидат психологических наук Светлана Колосова объяснила, какую пользу можно извлечь из печали, обид и переживаний, сообщило радио Sputnik.

Как она считает, переживания помогают человеку избавляться от инфантилизма. Помимо прочего, огорчение дает ощущение реальности и социализирует. После негативного опыта легче управлять неприятными эмоциями.

«Жизнь — это удивительная история, когда ты из лимона делаешь лимонад. Ты из огорчений, переживаний, расстройств, обид и страданий делаешь свою жизнь счастливой. Очень важно не сделать несчастье концепцией жизни», — заметила Колосова.

Она посоветовала не требовать постоянно жалости к себе, так как это позиция слабого человека. Вечная потребность в сочувствии разрушает личность.