Психолог объяснил, какой отдых снижает интеллектуальные возможности

«Доказано, что после долгих праздников у человека могут снижаться умственные способности. Если человек месяц пролежал на пляже под солнцем, ничего не читал, не делал, то у него на 20-30% утрачиваются интеллектуальные функции», — заметил специалист.

Он отметил, что то же самое происходит и из-за постоянного сидения дома у телевизора либо за столом. Как считает Ключников, большинство людей не умеет правильно отдыхать. Эксперт посоветовал больше ходить, гулять на свежем воздухе, а также не забывать заниматься спортом. Психолог уверен, что после активного времяпровождения проще восстановиться и настроиться на рабочий режим.

Ключников подчеркнул, что безделье, долгий просмотр телевизионных шоу, сидение за компьютером, чрезмерность в употреблении пищи и алкоголя разрушительны для человека. Он добавил, что не нужно с головой нырять в рабочие будни. Необходимо постепенно увеличивать свою нагрузку.