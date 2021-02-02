Психолог объяснил, как справиться с тревожными состояниями

«Часто мы делаем из мухи слона, не желая этого. У этого процесса есть вполне обоснованные причины, они называются базовыми механизмами психики. Глубоко внутри нас проблема действительно значима», — отметила специалист.

Витшас уточнила, что в детстве любая проблема кажется серьезной. Иногда, когда человек вырастает, его не покидает ощущение, что решение задач ему не по силам. Чтобы справиться с подобным беспокойством, важно уважать личные внутренние механизмы и научиться поддерживать себя.

«Найдите мягкую игрушку, которая напоминает вам вас перед пустяком, на который вы злитесь и раздражаетесь. Посадите ее к себе на колени. Почувствуйте связь с этой детской частью своей психики, когда проблема действительно кажется больше, чем вы», — посоветовала эксперт.

Далее необходимо спрятать игрушку за спину. Благодаря такому простому приему у человека появится ощущение, что он может защитить свою детскую и обиженную часть психики.