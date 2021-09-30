Психолог объяснил, как помочь человеку, который столкнулся со смертью близкого

Справиться со смертью близкого человека непросто. Семейный психолог Татьяна Потемкина рассказала, как правильно поддержать человека, который столкнулся этой тяжелой ситуацией, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, ни в коем случае не стоит проявлять равнодушие по отношению к трагедии человека, а также обесценивать его переживания. Такими фразами, как «Возьми себя в руки, будь сильнее» помочь совершенно не получится, так как случившееся произошло не по воле человека. Горюющему необходимо дать возможность высказаться и поплакать.

«Будьте бдительны, так как в отчаянии и в порыве печали тоскующий может совершить необдуманные поступки. Постарайтесь все свое свободное время проводить с ним, если есть такая возможность. Пусть человек чувствует, что он не брошен на произвол судьбы и у него есть поддержка», — отметила эксперт.

Окончательно смириться с утратой человек сможет лишь через один-три года, предупредила врач. Если же депрессия затянулась на более долгий срок, стоит обратиться за помощью к специалисту.