Психолог объяснил, как определить начало депрессии

Психолог Ольга Коротина-Гессе объяснила, как определить начало депрессии. По ее словам, одним из первых симптомов этого расстройства является беспричинное ухудшение настроения, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Помимо прочего, вещи, которые раньше приносили удовольствие, могут потерять свою былую ценность.

«На вас нападает уныние. Вы себя чувствуете не очень хорошо. Вот именно это снижение настроения и дает состояние уныния. У вас появляется ощущение безнадежности, бессмысленности жизни», — пояснила специалист.

Также человеку с депрессией тяжело сконцентрироваться, у него появляется чувство вины. Самым опасным симптомом этого недуга являются суицидальные мысли, которые приходят в голову из-за одиночества. Еще люди с таким расстройством нередко плохо спят, у них меняется пищевое поведение. Коротина-Гессе отметила, что речь идет как об отсутствии аппетита, так и о компульсивном переедании. Часто при депрессии появляется ощущение, что сил совсем не осталось даже на выполнение самых простых действий.