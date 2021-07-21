Психолог объяснил, как бороться с пищевым расстройством у детей

В последнее время у детей все чаще наблюдаются пищевые расстройства. При этом страдают не только 16-летние подростки, но и те, кому вот-вот исполнилось девять. Психотерапевт Марина Начкебия рассказала, как можно побороть эту проблему, написало РИА ФАН.

По словам психолога, отношение к еде формируется еще в ранний младенческий период. Ребенок чувствует, насколько его мама готова к близости, свободна ли она от тревог и видит ли потребности малыша.

Когда ребенок начинает есть самостоятельно и может отказаться от любого приема пищи, родителям важно не давить на него и не превращать трапезу в нервозность. По словам психотерапевта, важна коммуникация, за выстраивание которой чаще всего отвечает мама.

Преимущественно у девушек встречается «нападение на свое тело». Причиной тому служит подавленный садо-мазохистический конфликт с матерью. Как контролирующие, так и внешне доверительные отношения могут повлиять на пищевое поведение. Идентификация происходит с образом атакующей матери.

«Девушке сложно воспринимать материнскую часть в себе. Это особенно ярко ощутимо в период созревания, переходе от тела ребенка к женственности, к сексуальности. Тело выходит из-под контроля, растет грудь, появляется менструальный цикл. Все это ощущается как нечто грязное. Обостряется страх теперь уже возможной беременности, страх быть матерью (быть абсолютно поглощенной атакующей матерью). В таком случае на развитие ставится запрет. Внимание и интерес мужчин могут также восприниматься, как насилие», — рассказала Начкебия.

Родителям следует прикладывать усилия, чтобы выстроить грамотную коммуникацию со своим чадом. Это должно происходить не только в подростковом возрасте, но и с самых малых лет.