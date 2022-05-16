Психолог Невеев рассказал, почему происходит выгорание на работе

Больше половины россиян регулярно сталкиваются с выгоранием. Это стало известно из опроса, который провели платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и компания AIBY. Кандидат психологических наук Александр Невеев и психолог Наталья Панфилова рассказали, почему возникает такое состояние и как с ним бороться. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Специалист пояснил, что при выгорании человек сталкивается с ощущением, что что-то в его жизни складывается не так. При этом возникает оно без какой-либо видимой на то причины.

«Человек, чувствуя себя эмоционально выгоревшим, пытается убежать сам от себя. В моей практике глубинная причина неудовлетворенности жизнью тех, у кого все хорошо, скрывается в поиске смысла жизни. Человек говорит — да, у меня все есть, но какой в этом смысл?», — пояснил эксперт.

Психолог Наталья Панфилова пояснила, что выгорание не стоит путать с ленью или усталостью. Чтобы побороть данное чувство, нужно «разгрузить себя от привычных дел». Лучшим решением в такой ситуации станет отпуск.