28 марта 2023, 23:20
Психолог Несветаева указала на признаки послеродовой депрессии
Психолог Несветаева назвала отсутствие интереса к ребенку признаком послеродовой депрессии
Некоторые женщины после того, как стали матерью, могут сталкиваться с послеродовой депрессией. Медицинский психолог Анна Несветаева рассказала, какие признаки говорят о развитии такой болезни. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, первые симптомы могут возникать уже спустя три-пять дней после родов. Женщина в период послеродовой депрессии может сталкиваться с плохим настроением. Также она теряет интерес к ребенку или даже начинает проявлять по отношению к нему агрессию. Кроме того, у женщины нарушается сон, возникают проблемы с аппетитом, тревожность и плаксивость.
Болезни
Реклама
Реклама