Здоровье 28 марта 2023, 23:20 Психолог Несветаева указала на признаки послеродовой депрессии Психолог Несветаева назвала отсутствие интереса к ребенку признаком послеродовой депрессии

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Некоторые женщины после того, как стали матерью, могут сталкиваться с послеродовой депрессией. Медицинский психолог Анна Несветаева рассказала, какие признаки говорят о развитии такой болезни. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, первые симптомы могут возникать уже спустя три-пять дней после родов. Женщина в период послеродовой депрессии может сталкиваться с плохим настроением. Также она теряет интерес к ребенку или даже начинает проявлять по отношению к нему агрессию. Кроме того, у женщины нарушается сон, возникают проблемы с аппетитом, тревожность и плаксивость.