Психолог назвала самый экономный способ похудения

Эффективно похудеть и сохранить бюджет помогут обеды, заготовленные заранее. Они избавят от желания перекусить вредной едой на работе.

Вкусную здоровую пищу лучше всего приготовить заранее и взять с собой на работу, считает клинический психолог и консультант по коррекции веса Варвара Зародина. В интервью радио Sputnik она рассказала, в чем плюсы такого подхода к питанию.

«Если человек съел свою порцию из ланч-бокса, то он уже не голоден. Выходя куда-то с коллегами, он вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе. Если ланч-бокса не будет, то человек пойдет на перерыв с коллегами и там с избытком нахватается чего-нибудь не очень полезного», — сказала Зародина.

Когда человек хочет есть, он будет стремиться к продуктам с быстрыми углеводами. Например, бутербродам и сладостям. Но когда под рукой есть ланч-бокс со свежей вкусной пищей, тратить деньги на вредности уже не захочется.

Еще один плюс заготовок — это возможность не переедать. Человек употребит столько еды, сколько запланировал, и при этом будет сыт. Если же он пойдет обедать, например, в кафе, то легко сможет переесть и потратить слишком много денег.