Психолог назвал способы профилактики деменции

Многие специалисты отмечают, что в последние годы деменция начинает проявляться у людей в более молодом возрасте. По словам психолога, председателя социально-общественной организации «Забота» городского округа Выкса Светланы Сусловой, существует несколько способов, которые помогут сохранить трезвый рассудок и память. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

К симптомам деменции можно отнести кратковременную потерю памяти и ориентации в пространстве, путаницу в именах близких людей, резкие перемены настроения и нелогичность высказываний, написало ИА Nation News.

«Деменция молодеет. Я знаю случаи, когда заболевания диагностируют у людей 50-60 лет, а не 70-80, как раньше. Развитию ранней деменции могут способствовать черепно-мозговые травмы, активное курение, употребление запрещенных веществ, даже непродолжительное», — отметила Суслова.

Многие пенсионеры ведут закрытый образ жизни, редко выходят из дома и не общаются с другими людьми. Психолог советует покупать своим пожилым родственникам абонемент в бассейн, навещать их и проводить с ними как можно больше времени. Также защитой от деменции служит здоровый образ жизни и физические нагрузки.