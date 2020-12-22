facebook_pixel
    22 декабря 2020, 18:15

    Психолог назвал способы побороть предновогоднюю депрессию

    Полина Петрова

    Психолог Александр Кичаев назвал способы побороть предновогоднюю депрессию. Врач заметил, что ближе к концу года люди начинают чувствовать, что упустили какие-то возможности и зря потратили время, пишет Life.
    Психолог назвал способы побороть предновогоднюю депрессию

    «Все наши предновогодние неврозы и депрессии связаны, как правило, с нерешенными делами. В этом случае человеку важно разобраться, можно составить два списка — прошедших удач и неудач», — посоветовал специалист.

    Благодаря такому приему человек наведет порядок в своем бессознательном. Также эксперт предложил написать список планов на будущее и расставить их по важности. Еще Кичаев отметил, что будет полезным набросать бюджет для грядущих дел. Это занятие позволит выяснить, что по-настоящему желанно, а что навязано окружением.

    Тем, кто ощущают себя слишком уставшими и опустошенными, нужно максимально окунуть себя в хлопоты подготовки к Новому году. Это поможет вернуть тонус и вкус к жизни. Нельзя забывать об украшении елки и дома, покупке мандаринов и приготовлении традиционных блюд. Такие занятия станут хорошим способом вспомнить детство и пробудить в себе ребенка.