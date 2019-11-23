Психолог назвал причины панических атак

Перечислены причины панических атак. Их назвала психолог Центра социальной помощи семье и детям «Косино-Ухтомский» столичного департамента труда и социальной защиты населения Лидия Годлевская.

Основная причина атак — негативные мысли и установки, сообщило информационное агентство «Москва». При этом человек может думать необъективно о себе и об окружающих людях, текущих событиях.

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Приступ может начаться из-за нехватки воздуха при стрессе или хроническом переутомлении. В таком случае дыхание становится поверхностным, возникает страх задохнуться.

Чтобы атаки не возникали, стоит исключить или сократить употребление алкоголя, кофеина, сигарет и других возбудителей нервной системы. Помимо этого психолог рекомендует следить за дыханием. А при стрессе нужно переключать внимание на окружающие предметы, попытаться их пересчитать или описать.

По словам Годлевской, панические атаки — распространенная проблема, но не каждый способен распознать приступ. На 100 человек приходятся примерно три с этим расстройством. При панических атаках больной испытывает сильный и беспричинный страх, тревогу. Он не в состоянии контролировать свои эмоции.