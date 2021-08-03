Психолог назвал причины, которые мешают вести здоровый образ жизни

Психолог Ксения Аверс назвала причины, которые чаще всего мешают людям вести здоровый образ жизни. Об этом сообщило ИА Nation News.

Одной из основных является окружение, пояснила она. Если друзья любят выпить и поесть сладостей, человеку будет сложно находиться с ними и при этом придерживаться другого рациона.

Аверс добавила, что какое-то время придется использовать силу воли. Чтобы привыкнуть к новому образу жизни, организму нужно перестроиться, на это уйдет 21-60 дней.

Также она отметила, что некоторым здоровый образ жизни кажется скучным.

«Можно составить перечень действий из 10 пунктов, которые принесут удовольствие, например, занятие танцами, встреча с подругами», — рассказал Аверс.

Еще одной причиной может быть опасение, что здоровое питание — это дорого. На самом деле это не так, и чтобы в этом убедиться, сначала можно поэкспериментировать с парой новых блюд.