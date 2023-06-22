Здоровье 22 июня 2023, 05:06 Психолог назвал неожиданную пользу сна голышом Психолог Самбурский: сон обнаженным может повысить самооценку Unsplash

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Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский назвал неожиданные плюсы и минусы сна голышом. У некоторых людей это может повысить самооценку, написала Lenta.ru.

Специалист отметил, что многие предпочитают спасть без одежды, думая, что это положительно сказывается на их здоровье, настроении и сексуальной жизни. С одной стороны, сон голышом действительно помогает расслабиться, повысить самооценку и укрепить интимные отношения с партнером.

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С другой стороны, сон голышом может вызывать стресс, беспокойство, психологический дискомфорт. Особенно если человек не уверен в своем теле или боится быть увиденным другими людьми. У некоторых сон голышом — источник страха, стыда, вины. Им это портит настроение и может вызвать депрессию или даже агрессию.

У сна без одежды есть и еще одна сторона. Он может привести к переохлаждению организма, особенно в холод. Такая привычка может снизить иммунитет, увеличить вероятность простудных и воспалительных заболеваний. А также повысить риск инфекций половых органов, если спать на несвежем белье или иметь неаккуратного партнера.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал, что здоровый сон благоприятно влияет на все процессы в организме, улучшая здоровье и состояние в целом. Некачественный сон негативно сказывается на эффективности труда.