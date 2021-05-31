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    31 мая 2021, 11:18

    Психолог назвал главный принцип воспитания психически здорового ребенка

    Полина Петрова

    Семейный психолог Олеся Покусаева рассказала, как воспитать психически здорового ребенка. Она посоветовала родителям искать в себе причины плохого поведения малыша, написало ИА Nation News.

    Психолог назвал главный принцип воспитания психически здорового ребенка

    «Чтобы вырастить психически здорового ребенка, необходимо, чтобы родители осознавали, зачем им дети. Ребенок рождается тогда, когда хотят ему что-то передать, а не когда у меня не получилось стать балериной, значит дочка будет балериной. Очень важно уделять внимание тому, какими будут родители еще до рождения ребенка», — заметила специалист.

    Покусаева обратила внимание, что обычно мама и папа приходят на прием к психологу с детьми, когда тем исполняется 12-14 лет. При этом подростковых кризисов можно было избежать, если бы родители изучали детскую психологию до рождения ребенка.

    Эксперт заявила, что не нужно доверять воспитание детей бабушкам и дедушкам. Необходимо брать ответственность за чадо только на себя.

    Ранее врач-терапевт Тина Петровская перечислила заболевания, которые провоцируют возникновение хронической усталости. Например, этот синдром могут вызвать патологии щитовидной железы и недостаток витаминов в организме.