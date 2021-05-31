Психолог назвал главный принцип воспитания психически здорового ребенка

Семейный психолог Олеся Покусаева рассказала, как воспитать психически здорового ребенка. Она посоветовала родителям искать в себе причины плохого поведения малыша, написало ИА Nation News.

«Чтобы вырастить психически здорового ребенка, необходимо, чтобы родители осознавали, зачем им дети. Ребенок рождается тогда, когда хотят ему что-то передать, а не когда у меня не получилось стать балериной, значит дочка будет балериной. Очень важно уделять внимание тому, какими будут родители еще до рождения ребенка», — заметила специалист.

Покусаева обратила внимание, что обычно мама и папа приходят на прием к психологу с детьми, когда тем исполняется 12-14 лет. При этом подростковых кризисов можно было избежать, если бы родители изучали детскую психологию до рождения ребенка.

Эксперт заявила, что не нужно доверять воспитание детей бабушкам и дедушкам. Необходимо брать ответственность за чадо только на себя.

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