Психолог Наумова назвала способы побороть страх высоты | 360°

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Психолог Наумова назвала способы побороть страх высоты

Психолог Наумова предложила записать переживания, чтобы побороть страх высоты

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Страх высоты является довольно распространенной проблемой. Часто он обращается из-за травматического опыта в детстве. Психолог Наталья Наумова рассказала, как побороть это состояние, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что, как правило, человек боится не самой высоты, а смерти. Причина заключается в боязни упасть и разбиться. Обычно такое опасение развивается в возрасте семи лет. Иногда проблема может не проявляться на протяжении многих лет и возникнуть внезапно — на фоне стресса или кризиса.

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Кроме того, со страхом высоты часто сталкиваются матери и беременные женщины. Все дело в том, что в период материнства женщины становятся более аккуратными, а под влиянием гормонов активируются их подсознательные переживания.

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«Как правило, необходимо обращаться к психологу. Однако можно самому попробовать что-то сделать. Нужно отделить себя от страха. Например, перенести свои опасения на лист бумаги и посмотреть на него, поговорить, а потом выкинуть», — предложила Наумова.

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