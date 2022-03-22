Психолог Наумова рассказала, как понять, что ребенок попал под влияние групп смерти

Некоторые изменения в поведении ребенка могут свидетельствовать о том, что он попал под влияние радикально настроенных сообществ. Детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как понять, что ваши дети находятся под воздействием. Об этом сообщили «Известия».

Специалист объяснила, что ребенок, который переживает подобный стресс, может находиться в состоянии глубокой задумчивости и напряжения. Также он может выражать тревогу, апатию или безразличие. При этом он перестает смотреть в будущее и закрывается от родителей.

«То есть ребенок может быть в задумчивости, а как только к нему начинают обращаться взрослые, могут начаться какие-то вспыльчивые возгласы, и вот в этих возгласах уже он может проговориться или какой-то намек уже дать», — объяснила психолог.