Психолог Наумова рассказала, как отучить ребенка грызть ногти | 360°

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Психолог Наумова рассказала, как отучить ребенка грызть ногти

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Чтобы ребенок перестал грызть ногти, нужно рассказать ему о последствиях, а также найти замену этой вредной привычке. Об этом психолог Наталья Наумова рассказала NEWS.ru.

"Когда ребенок грызет ногти <...>, мы просим обратить внимание, что происходит с пальцем, чтобы ребенок просто заметил", - пояснила психолог.

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Также в моменты, когда ребенок испытывает стресс, нужно помочь ему переключиться. Например, предложить побегать и попрыгать или дать погрызть конфетку.

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Если справиться с привычкой никак не удается, лучше всего обратиться к психологу, заключила Наумова.

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