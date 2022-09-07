Психолог Наумова рассказала, как отучить ребенка грызть ногти | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Психолог Наумова рассказала, как отучить ребенка грызть ногти

Читать 360tv в

Чтобы ребенок перестал грызть ногти, нужно рассказать ему о последствиях, а также найти замену этой вредной привычке. Об этом психолог Наталья Наумова рассказала NEWS.ru.

"Когда ребенок грызет ногти <...>, мы просим обратить внимание, что происходит с пальцем, чтобы ребенок просто заметил", - пояснила психолог.

Реклама

Также в моменты, когда ребенок испытывает стресс, нужно помочь ему переключиться. Например, предложить побегать и попрыгать или дать погрызть конфетку.

Реклама

Если справиться с привычкой никак не удается, лучше всего обратиться к психологу, заключила Наумова.

0 0 0 0 0 0