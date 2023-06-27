Здоровье 27 июня 2023, 16:36 Психолог Наумова рассказала, что путешествия повышают иммунитет

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Путешествия полезны для психики, потому что помогают человеку перезагрузиться. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, непривычные места и впечатления стимулируют на новые свершения и даже способствуют укреплению иммунитета. Кроме того, путешествия помогают после возвращения к работе трудиться более продуктивно.

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«Во время путешествия активизируются все отделы головного мозга, ведь человек вырывается из обыденности и ощутимо перестраивается», — подчеркнула психолог.

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