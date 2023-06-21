Здоровье 21 июня 2023, 16:58 Психолог Наумова рассказала, что худобу начали ассоциировать с успехом

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Многих людей раздражает бодипозитив, модели размера плюс-сайз и полные люди в целом. Это происходит из-за того, что худоба стала синонимом успеха. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, раньше полнота считалась признаком богатства, здоровья и успеха. Теперь ситуация изменилась. Если человек худой, то люди воспринимают его как здорового, спортивного и состоявшегося. Значит, что у него есть время, деньги и воля правильно питаться, заниматься спортом и следить за собой. При этом, когда подтянутый человек видит полного, не стесняющегося своего тела, то часто испытывает раздражение и злость.

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«Когда люди, которые вкладываются в себя, следят за своей физической формой, видят, что другие люди спокойно выставляют на показ полное тело, у них это вызывает резонанс. Они начинают агрессировать. По сути им самим хотелось бы позволить себе вкусно питаться, жить в более расслабленном режиме, снизить свое моральное напряжение из-за постоянных мыслей о физической форме», — объяснила психолог.

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