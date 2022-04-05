Психолог Наумова предложила варианты физических нагрузок для восстановления душевных сил

С депрессией и апатией лучше всего помогают справиться физические упражнения. Если на них не хватает энергии, то можно заняться йогой, пилатесом или хотя бы попытаться напрячь руки. Об этом заявила семейный психолог Наталья Наумова, написал «ФедералПресс».

Специалист подчеркнула, что тренировки не должны проходить через самобичевание, а, наоборот, быть методом расслабления и восстановления. Например, людям со спокойной нервной системой подойдут плавные упражнения, а тем, кто склонен к агрессии, более динамичные.

«В обоих случаях мы получим один эффект, но нужно, чтобы и самому человеку было приятно их выполнять. Мы себя напрягаем, но не наказываем», — сказала она.

Психолог также отметила, что не стоит сдаваться и отчаиваться при первых трудностях, поскольку страдает здоровье. Есть вещи, на которые невозможно повлиять. В таком случае нужно помогать близким, родным, друзьям, чтобы не только отвлечься, но и почувствовать значимость, заключила она.