Здоровье 27 июня 2023, 17:04 Психолог Наумова посоветовала в отпуске выбирать активные развлечения

Читать 360tv в

Чтобы отпуск прошел хорошо, и человек мог полноценно перезагрузиться, нужно проводить отдых противоположным образом от привычной жизни. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, если в обычной жизни человек много сидит, то лучше добавить в отпуске активностей. Если же, наоборот, тяжело трудится руками, то отдавать предпочтение стоит релаксу и расслабляющим процедурам.

Реклама

«Если люди занимаются физическим трудом, то им для эмоциональной перезагрузки лучше сходить на массаж, на спа-процедуры, просто хорошо выспаться или вообще отправиться в отпуск на море, чтобы полежать на пляже», — рассказала Наталья Наумова.

Авторы: