Здоровье 16 мая 2023, 16:45 Психолог Наумова объяснила, какие пациенты считаются самыми тяжелыми Психолог Наумова: если человек перед собой запрос не ставит, вся терапия бесполезна

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Есть два вида самых сложных пациентов — те, которые не видят проблем и не хотят лечиться, и те, которые испытывают страх перед врачами. Об этом изданию Pravda.Ru рассказала детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Специалист объяснила, что даже психологи не берутся лечить того пациента, который сам не хочет ступить на этот путь.

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«Это невозможно именно в психологии. А в психологии так: если человек сам перед собой никакой запрос не ставит, то вся терапия будет бесполезной», — добавила Наумова.

Психолог предупредила, что халатное отношение к своему здоровью может пропустить какое-то серьезное заболевание, которое лечить спустя время будет гораздо тяжелее. В дальнейшем может развиться такая стадия, когда лечение невозможно, резюмировала специалист.