Психолог научил снимать стресс без алкоголя

Психолог Александр Державин обяснил, почему выходить из стрессового состояния нужно без употребления спиртных напитков.

«Запомните раз и навсегда: алкоголь — не выход. Выйти из стресса можно только в состоянии равновесия», — привело его слова Day.ru.

А чтобы войти в состояние равновесия, нужно поддерживать физическую активность. Каждый человек имеет для этого возможность. Также на нервную систему благотворно влияет хороший сон.

Психолог не советует в стрессовом состоянии смотреть грустные фильмы. Кроме того, как минимум на час в день стоит забыть про гаджеты и работу. Эти действия приблизят эмоциональное состояние к норме, написало «ФедералПресс».

Ранее кардиолог перечислил наиболее распространенные причины потери сознания. Человек падает в обморок, если мозг не получает достаточно крови с кислородом.