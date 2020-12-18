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    18 декабря 2020, 12:43

    Психолог научил бороться с синдромом самозванца

    Алена Макаренко

    Синдром самозванца — это когда успешные люди сомневаются в своих силах, считают, что достигли всего благодаря удачи. Они думают, что им просто повезло или это было так просто, что любой бы справился. Как бороться с таким психологическим состоянием? Советы дал психолог Евгений Идзиковский, сообщил сайт «Дни.ру».
    Психолог научил бороться с синдромом самозванца

    Синдром самозванца превращает жизнь в беличье колесо. Это значит, что человек постоянно доказывает, что он хорош, и проваливается в ямы «я не могу, я опять не справился».

    Психолог напомнил, что мысль в голове — это просто мысль. Он призвал задуматься об этом и сделать первый шаг.

    «Представляете, просыпаетесь утром и чувствуете — жизнь хороша. Коротко вспоминаете вчерашний день — „какой я молодец“. Смотрите в зеркало, улыбаетесь, доброе такое отражение, милое…», — посоветовал Идзиковский.

    А после этого нужно взяться за самое интересное и сложное дело, потому что вы можете довести его до конца. А по его завершении важно позволить себе действительно испытать к себе уважение.

    «Да, было нелегко, но я справился. Потому что я хорош», — так нужно всегда говорить себе.

    Каждый выбирает сам, как ему жить, напомнил психолог. И не стоит думать, что все окружающие — уверенные, успешные и красивые. Двое из каждых пяти думают о себе в таком же негативном ключе и часто не любят свое отражение в зеркале, напомнил специалист.