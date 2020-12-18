Психолог научил бороться с синдромом самозванца

Синдром самозванца превращает жизнь в беличье колесо. Это значит, что человек постоянно доказывает, что он хорош, и проваливается в ямы «я не могу, я опять не справился».

Психолог напомнил, что мысль в голове — это просто мысль. Он призвал задуматься об этом и сделать первый шаг.

«Представляете, просыпаетесь утром и чувствуете — жизнь хороша. Коротко вспоминаете вчерашний день — „какой я молодец“. Смотрите в зеркало, улыбаетесь, доброе такое отражение, милое…», — посоветовал Идзиковский.

А после этого нужно взяться за самое интересное и сложное дело, потому что вы можете довести его до конца. А по его завершении важно позволить себе действительно испытать к себе уважение.

«Да, было нелегко, но я справился. Потому что я хорош», — так нужно всегда говорить себе.

Каждый выбирает сам, как ему жить, напомнил психолог. И не стоит думать, что все окружающие — уверенные, успешные и красивые. Двое из каждых пяти думают о себе в таком же негативном ключе и часто не любят свое отражение в зеркале, напомнил специалист.