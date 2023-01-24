Здоровье 24 января 2023, 11:50 Психолог Наталья Наумова рассказала, как бороться с апатией freepik

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Лучше всего с состоянием апатии бороться физической нагрузкой. Об этом РИА ФАН рассказала психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, люди, склонные к апатии, много лежат, спят и мало двигаются. Все это замедляет и умственную деятельность. Поэтому первый совет — добавить физкультуры. Можно начать даже с обычной зарядки по утрам, она подарит бодрость.

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Психолог также подчеркнула, что нужно установиться себе четкий распорядок дня. И обязательно включить в него разные занятия. Выбрать спорт по душе: прогулки, фитнес, плавание, тренажерный зал или что-то другое. А также читать интересные книги, устраивать просмотры кино и обсуждать его с друзьями. Встречи с приятными людьми и общение тоже помогает в борьбе с апатией.

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Также Наталья Наумова добавила, что это состояние в основном возникает у тех, кто недоволен собой, своей жизнью или работой, какими-то условиями. Но также апатия может свидетельствовать о проблемах с гормонами, если возникла на ровном месте. Тогда нужно обратиться к врачу.