Здоровье 09 декабря 2022, 23:17 Психолог Мушинский рассказал, как побороть тревогу Психолог Мушинский заявил, что ведение дневника помогает справиться с тревогой

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Многие люди хотя бы раз в жизни сталкивались с тревожностью. Побороть такое состояние возможно самостоятельно без помощи лекарственных средств. Об этом заявил клинический психолог Петр Мушинский, сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что в первую очередь необходимо выявить причину тревожности. Для этого психолог посоветовал вести дневник и записывать туда свои мысли и ощущения.

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После определения причины Мушинский рекомендовал применить дыхательные практики, которые помогают успокоиться, написал сайт kp.ru.

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