Здоровье 24 июля 2023, 19:08 Психолог Моргунов посоветовал вести здоровый образ жизни для борьбы с тревожностью

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Не стоит терпеть приступы тревожности. Стоит искать способы для борьбы с ней. Таким мнением поделился доктор психологических наук Евгений Моргунов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, для борьбы с тревожностью стоит вести здоровый образ жизни. Кроме того, он рекомендовал хорошо спать, больше улыбаться и принимать контрастный душ. Он пояснил, что здоровая психика связана со здоровым телом.

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«Психика, душа, тело — части, неразрывно связанные друг с другом. Все наши тревоги и волнения отражаются на нашем организме», — рассказал он.