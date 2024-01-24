Здоровье 24 января 2024, 15:31 Психолог Миллер: россияне сокращают половую активность с наступлением холодов

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С приходом зимы и наступлением холодов россияне сокращают половую активность и реже обращаются к помощи сексолога. Об этом сообщила психолог Александра Миллер в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, в холодное время года становится меньше солнца, люди начинают страдать депрессией. При этом жители мегаполисов подвержены депрессивным воздействиям больше.

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Кроме того, с сокращением светового дня снижается уровень серотонина и повышается кортизол, который негативно влияет на сексуальные функции, отметила психолог.