Здоровье 17 апреля 2023, 13:54 Психолог Миллер рассказал, как помочь ребенку справиться с волнением перед ЕГЭ Психолог Миллер посоветовал помочь ребенку найти время на хобби перед ЕГЭ

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Период сдачи ЕГЭ является очень стрессовым для ребенка. Медицинский психолог клиники МЕДСИ в Красногорске, действительный член Общероссийской психотерапевтической лиги (ОППЛ) Арина Миллер рассказала, как помочь детям справиться с волнением. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, важно поговорить с ребенком и объяснить ему, что тревога — совершенно нормальное состояние. Можно предложить ему составить план, в котором стоит расписать распорядок дня, а также программу подготовки. Очень важно выделить время на увлечения и отдыха. Важно чередовать периоды нагрузки с развлечениями. Так обучение будет более эффективным.

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Крайне важно в этот период соблюдать режим сна и правильно питаться. Это поможет ребенку не терять силы и более качественно готовиться к ЕГЭ.