Здоровье 24 января 2024, 13:59 Психолог Метелева сообщила, что нарушение сна является одним из основных признаков проблем с психическим здоровьем

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Нарушение сна является одним из признаков нарушения психического здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщила клинический психолог, руководитель реабилитационной программы наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Татьяна Метелева.

Многие люди, прибегающие за психологической помощью, лишь на приемах вспоминают, что у них были серьезные проблемы с засыпанием.

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«Люди, которые обращаются за помощью к психиатру или в специализированные учреждения, как правило, говорят о том, что этому предшествовало несколько дней или даже недель тяжелых нарушений сна», — процитировал kp.ru специалиста.

Именно недосып может быть пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера.