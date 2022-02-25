Психолог Метальникова рассказала, как побороть стресс в период военных действий на Украине

Многие люди испытывают большой стресс в связи с военной операцией на Украине. Психолог Александра Метальникова дала советы, как справиться с таким состоянием. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

Медик объяснила, что из-за повышенной умственной активности организм человека травмируется. По словам психолога, людям стоит начать работать со своими переживаниями.

Она предложила выписать страхи на бумагу, а после сжечь листок. Кроме того, страхи можно попробовать довести до абсурда, передало РИА ФАН.

«Самое сложное — сделать этот первый шаг по дороге в тысячу шагов. Закрыть сайты новостей. Осознать свой страх… И это единственный путь, который у нас есть, если мы действительно хотим жить в мире и быть счастливыми. К счастью, проверенных способов здесь немало. И да, медитация среди них», — отметила психолог.