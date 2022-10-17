Психолог Метальникова дала три совета для поддержания красоты | 360°

Здоровье 17 октября 2022, 18:53 Психолог Метальникова дала три совета для поддержания красоты Врач Метальникова посоветовала общаться с близкими для сохранения красоты freepik

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Внешняя красота сильно зависит от внутреннего состояния человека. Коуч и психолог Александра Метальникова дала советы по поддержанию хорошего внешнего вида. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Привлекательность не в размерах одежды и не в килограммах. Она в яркости глаз, чистом голосе, легкой походке, ощущении собственной чудесности и наполненности любовью», — заявила Метальникова.

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По словам эксперта, для поддержания красоты стоит следовать трем главным советам. В первую очередь стоит следить за здоровьем собственного тела. Специалист пояснила, что для внешней красоты важно больше времени проводить на свежем воздухе, спать в достаточном количестве, пить чистую воду и правильно питаться.

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Метальникова предложила также заниматься только теми делами, которые кажутся вам действительно интересными. Тогда получится сохранить «огонь» в глазах. Третий совет — стоит больше времени проводить с близкими людьми.