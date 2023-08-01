Здоровье 01 августа 2023, 16:25 Психолог Масолова посоветовала бороться со стрессом с помощью полноценного отдыха

Читать 360tv в

Стресс является необходимым состоянием, однако если он ставится чрезмерным, то может доставлять массу неудобств. Психолог Елена Масолова рассказала, как бороться с истощением, вызванным переутомлением. Об этом сообщило «ФедералПресс».

По словам специалиста, всего существует три стадии стресса. Первая проявляется в тревоге. В этот момент организм мобилизует все свои ресурсы для того, чтобы преодолеть сложную ситуацию. Во время второй стадии организм адаптируется к стрессовым условиям. Третья — наступает тогда, когда человек не может справиться с возникшими обстоятельствами. В этот момент приходит истощение.

Реклама

«Если мы понимаем, что для решения поставленных задач нам необходимо больше сил, чем обычно, мы планируем отдых и расслабление больше, чем обычно», — посоветовала Масолова.