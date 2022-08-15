Психолог Март рассказала, для каких людей шутки могут закончиться инфарктом

Многие люди просто обожают подшучивать над другими, устраивая розыгрыши. Однако для некоторых эффект неожиданности может быть опасен для здоровья. Над кем не стоит шутить, рассказала психолог Анна Март. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Для этого используются разные провокации: нарушения личных границ, попытки напугать жертву, привести в замешательство, вызвать гнев и так далее. Мы не знаем, как сработают защитные механизмы психики того или иного человека», — пояснила медик.

Она рассказала, что подшучивать не стоит над теми людьми, у которых есть проблемы с сосудами, а также над склонными к гипертонии. Кроме того, шутки противопоказаны людям, чей возраст превышает 40 лет. Розыгрыш может спровоцировать яркую эмоциональную реакцию, стресс или даже инфаркт. Для некоторых неудачный «подкол» может обернуться психологической травмой.

«Ответная реакция может быть рефлекторной, опасной для окружающих. Например, объект „шутки“ впадает в ярость и избивает шутника или совершает другие антисоциальные действия», — рассказала Март.