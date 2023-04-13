Здоровье 13 апреля 2023, 17:28 Психолог Марина Калюжная рассказал, что вейпы вызывают «попкорновую» болезнь

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Влияние курения вейпов на организм человека до сих пор до конца неизвестно, но все у большего количества людей начали диагностировать так называемую попкорновую болезнь. Об этом сообщили «Новые известия».

Как рассказала психиатр-нарколог, главный врач медицинского стационара «Гармония» в Москве Марина Калюжная, решение запретить вейпы — правильное. Потому что их курение может привести к большому числу негативных последствий.

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«Одни пациенты сталкиваются с „попкорновой болезнью легких“. Ранее это специфическое заболевание диагностировали у работников на производстве попкорна для СВЧ печей. Диацетил, который вдыхают поклонники электронок, приводит к появлению облитерирующего бронхита», — рассказала врач.

Она добавила, что также нередко пациенты получают ожоги слизистых. Наконец, курение вызывает зависимость, что влияет и на психологическое здоровье тоже.

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