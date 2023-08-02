Здоровье 02 августа 2023, 01:19 Психолог Марина Гладышева рассказала, что депрессия не может привести к летальному исходу

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Психолог Марина Гладышева в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что депрессия не может привести к летальному исходу. Однако человека в таком состоянии могут посещать суицидальные мысли.

Как отметила специалист, депрессия прямым образом влияет на самоощущение, мысли и действия. Человек может утратить интерес к жизни и иметь угнетенное состояние.

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При этом затяжная депрессия действительно запускает цикл процессов, которые провоцируют ухудшение состояния, добавила психолог.