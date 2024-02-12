Здоровье 12 февраля 2024, 12:59 Психолог Мансурова рассказала, что женщины больше подвержены паническим атакам

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Панические атаки зачастую возникают на фоне накопленного стресса, недосыпа или посттравматического расстройства. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала спикер-онкопсихолог, медицинский психолог Ирина Мансурова.

Она объяснила, что нередко нарастающая тревога связана и с детскими травмами, которые преследуют человека и во взрослом возрасте. Кроме того, больше подвержены паническим атакам женщины.

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«Подвержены больше женщины, у нас гормональный фон больше расположен, мы более эмоциональные, чувствительные, больше склонны к накручиванию», — отметила психолог.

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