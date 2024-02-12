Здоровье 12 февраля 2024, 16:29 Психолог Мансурова предупредила, что утренний кофе может стать причиной панических атак

Читать 360tv в

Если у человека есть склонность к паническим атакам, то утренний кофе может стать для них спусковым крючком. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Ирина Мансурова.

Она объяснила, что если человек не выспался, то пытается взбодриться кофе. А напиток провоцирует выработку кортизола, гормона стресса, который до 10 утра и так находится на пике выработки организмом.

Реклама

«Плюс кофе, и мы провоцируем его на еще большую выработку. Если у нас есть склонность к паническим атакам, то так мы ее еще больше провоцируем», — рассказала Ирина Мансурова.

Авторы: