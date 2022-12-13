Здоровье 13 декабря 2022, 14:37 Психолог Мальцева рассказала об опасности хронической усталости Психолог Мальцева хроническая усталость повышает риск инфаркта и инсульта

Читать 360tv в

Психолог Инна Мальцева рассказала, что такое синдром хронической усталости, и чем он опасен. Об этом сообщил Life.

«Синдром хронической усталости — болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью», — пояснила Мальцева.

Реклама

Она добавила, что синдром хронической усталости характеризуется также нарушениями сна, постоянной слабостью и проблемами с памятью. Он может сочетаться с эмоциональным выгоранием. Эти состояния повышают риск инфаркта и инсульта, а также могут спровоцировать обострение хронических болезней. В такой ситуации следует обратиться к психиатру, пояснила Мальцева.

Реклама

Кроме того, она дала советы, чтобы избежать подобных проблем. Трудоголикам следует найти себе хобби, и освоить приемы, которые помогут отвлекаться от работы, а также определиться с подходящей формой отпуска. Перфекционистам необходимо снизить требования к себе и научиться расстановке приоритетов, заключила Мальцева.