Психолог Макарова предостерегла от просмотра коротких роликов в Интернете | 360°

Здоровье 28 октября 2022, 04:23 Психолог Макарова предостерегла от просмотра коротких роликов в Интернете

Читать 360tv в

В последнее время в Интернете особую популярность набрали короткие ролики. Однако просмотр таких видео может быть опасен для психофизиологических показателей человека. Таким мнением поделилась психолог Мария Макарова. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Реклама

По словам специалиста, просмотр таких видео значительно сокращает количество личного времени. Кроме того, короткие ролики вызывают цифровой стресс. Эксперт посоветовала добавлять в свою жизнь больше физической активности, чтобы разгрузить голову.