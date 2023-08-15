15 августа 2023, 00:07
Психолог Маденко назвала плохой аппетит признаком стресса у подростка
Отсутствие аппетита у подростка может говорить о том, что подросток переживает сильный стресс. Таким мнением поделилась детский психолог Екатерина Маденко, сообщил Life.
Специалист посоветовала отвести ребенка к педиатру в случае, если он не испытывает аппетита после физических нагрузок, проявляет равнодушие к еде и много спит.
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Стоит поговорить с ребенком в спокойном тоне и попытаться узнать, что происходит в его жизни.
Маденко напомнила, что конфликты могут еще больше травмировать детскую психику, поэтому ссор лучше избегать, написал сайт kp.ru.
Дети
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