Здоровье 05 апреля 2023, 22:35 Психолог Лут рассказала, как справиться с волнением перед экзаменом Психолог Лут посоветовала не забывать про сон во время подготовки к экзаменам

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Экзамены и сессия могут быть очень тяжелым периодом для школьников и студентов. Педагог-психолог Центра «КОНТАКТ» Алина Лут рассказала, как побороть стресс. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист посоветовала не пытаться скрыть тревожное состояние. Лучше пережить эти чувства, поделившись переживаниями с близкими людьми. Также в период подготовки Лут напомнила не забывать про сон или приемы пищи.

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«Вечером перед экзаменом лучше займитесь успокаивающими и комфортными для вас занятиями. Например, прогуляйтесь, поговорите с близкими, уделите себе внимание», — подчеркнула психолог.